BOKO HARAM Huit agriculteurs tués dans le nord-est du Nigeria

Boko Haram a tué huit personnes lors d'une série d'attaques de villages agricoles du nord-est du Nigeria, ont déclaré hier des habitants et des miliciens combattant le groupe islamiste. Les attaques ont été menées par des hommes armés arrivés à bord de pick-up et de motos dans les environs de Maiduguri, capitale de l'Etat du Borno.

De nombreuses maisons ont été rasées, des stocks de nourriture et du bétail pillés dans une attaque ciblant les milices engagées contre Boko Haram. «Ils ont tué huit agriculteurs dans les raids et ont brûlé trois villages», a affirmé un responsable des milices, Ibrahim Liman. Près d'une vingtaine de combattants ont pris d'assaut le village de Mallan jeudi, tuant deux agriculteurs. Trois personnes ont aussi été abattues dans le même village mercredi soir. A Kesa Kura, un autre village près de Mallan, trois personnes ont été tuées mercredi soir, selon Mohammed Ahmed, un habitant. Un troisième village, Manjita, a été attaqué, mais les habitants ont réussi à fuir à temps.