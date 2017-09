CHANGEMENTS CLIMATIQUES Trump appelle à fuir devant l'ouragan Irma

«Dégagez de sa route»: le président américain Donald Trump a appelé les personnes situées sur la trajectoire du puissant ouragan Irma à évacuer en lieu sûr, apportant sa voix à celles des autorités et services de secours. «L'ouragan Irma a des proportions épiques, peut-être le plus gros jamais vu. Soyez en sécurité et dégagez de sa route, si possible. Le gouvernement fédéral est prêt», a tweeté Trump hier matin. La tempête, rétrogradée d'un cran la nuit dernière à la catégorie 4 sur une échelle de 5, a dévasté plusieurs îles des Caraïbes avec des vents ayant atteint jusqu'à 295 km/h, et se dirige désormais vers Cuba, les Bahamas puis la Floride qu'elle doit atteindre aujourd'hui. Plus d'un million de personnes sont visées par l'évacuation obligatoire en Floride et en Géorgie. Seuls trois ouragans de catégorie 5 ont frappé les Etats-Unis depuis 1851, y compris Andrew qui a laminé la Floride en 1992. Andrew était un ouragan de catégorie 5 très, très petit, compact, comparé à ce à quoi entraîne Irma.