FRANCE Les bouddhistes condamnent la "persécution" des Rohingyas

L'Union bouddhiste de France (UBF) a condamné hier «les atrocités en cours commises contre le peuple rohingya» de Birmanie, minorité musulmane victime d'une opération de l'armée dans ce pays bouddhiste. «Les principes fondamentaux du bouddhisme excluent tout recours à la violence. Notre fédération déplore les persécutions commises depuis des années contre cette minorité ethnique», écrit l'instance représentative du bouddhisme. L'UBF «assure la communauté musulmane dans le monde de sa solidarité et de son soutien», ajoute le texte, qui invite les membres de l'organisation «à s'unir dans la compassion et à dédier leurs cérémonies pour que ce conflit s'apaise au plus vite». L'union bouddhiste rejoint ainsi les principales fédérations musulmanes de France, qui ont exhorté les autorités françaises et internationales à faire cesser «l'extermination» des rohingyas. Le nombre de bouddhistes en France est estimé à plus de 600.000 personnes, des effectifs qui ont triplé en 20 ans.