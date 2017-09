TURQUIE Ankara exhorte les Turcs à être "prudents" en Allemagne

La Turquie a exhorté hier ses ressortissants à faire preuve de «prudence» en Allemagne et à éviter les débats et rassemblements politiques, une mise en garde qui survient sur fond de tensions croissantes entre Ankara et Berlin. «Nous invitons nos ressortissants qui vivent en Allemagne ou qui envisagent de s'y rendre à faire preuve de prudence», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site. Le ministère recommande aux Turcs d'»agir avec modération face à d'éventuels actes, comportements ou agressions racistes ou xénophobes», et de «se tenir à l'écart des débats politiques» et des meetings en vue des élections législatives allemandes le 24 septembre. Dans son communiqué, le ministère affirme que «des citoyens turcs sont victimes de discrimination en Allemagne en raison de leur orientation politique», ajoutant qu'»une partie de nos ressortissants font l'objet d'agressions verbales pour cette seule raison». La publication de cet avertissement aux voyageurs survient alors que les relations entre la Turquie et l'Allemagne se sont particulièrement tendues depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016, imputé au prédicateur musulman Fethullah Gülen, qui nie les faits.