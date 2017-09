Messahel réaffirme la position de l'Algérie pour une solution politique

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 4ème Sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui se déroulaient hier à Brazzaville, a réitéré, dans son intervention, la position de l'Algérie sur la crise libyenne en faveur d'une solution politique basée sur le dialogue inclusif et la Réconciliation nationale, en dehors de toute ingérence étrangère.

Il a salué la présence des parties libyennes ainsi que des membres de la Commission de Dialogue libyenne à cette réunion. Abdelkader Messahel a, également, indiqué que l'«option militaire ne saurait être acceptée car elle mènerait à la partition et au chaos et profiterait aux groupes criminels et terroristes», saluant, dans ce même cadre, «les victoires remportées par les Libyens dans leur lutte contre le terrorisme à Syrte, à Benghazi et dans d' autres villes libyennes». Il a souligné que l'Accord politique libyen reste le seul cadre de règlement de cette crise, et qu'il appartient aux seuls Libyens d'apporter tout amendement pouvant permettre de surmonter les divergences actuelles...Il a, par ailleurs, indiqué que le devoir d'accompagnement et de soutien aux Libyens pour surmonter ces moments difficiles est celui de l'Union africaine à travers son Comité de haut niveau que dirige le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guessou.

Abdelkader Messahel a, également, rappelé les efforts que l'Algérie a consentis depuis le début de la crise, en vue de rapprocher les positions des acteurs libyens et favoriser l'émergence d'une solution politique consensuelle. «C'est dans cet esprit qu'il faudrait inscrire les visites que j'ai effectuées en Libye en avril 2016, puis en avril et mai 2017, dans les localités et régions de l'est, de l'ouest et du sud du pays, notamment à El Beida, Zintan, Benghazi, Misrata, Ghat, Ghedames et Tripoli», a ajouté Abdelkader Messahel. Il a, enfin, réitéré la disponibilité de l'Algérie à poursuivre son soutien au processus politique en cours sous l'égide des Nations unies.