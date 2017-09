SELON DES OFFICIELS FRANÇAIS ET ESPAGNOLS Le Maroc est une base arrière des filières terroristes

Cette confirmation vient contredire les déclaration de Rabat sur l'efficacité de ses services de renseignements.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, a formellement identifié la source des attentats de Barcelone et l'atelier d'explosifs de Villejuif, en France. Il s'agit d'un même et seul réseau terroriste qui prend ses racines au Maroc. M.Collomb est arrivé à cette conclusion, en raison des informations transmises par les services de renseignements de son pays, attestant que le territoire espagnol était dans l'itinéraire des filières terroristes marocaines, agissant en France et en Europe. Cette révélation place le Maroc dans une délicate position, puisqu'il passe quasiment pour la base arrière des terroristes, actifs en Europe. Cela vaut un véritable blâme pour les services marocains de renseignements qui n'ont absolument rien vu d'un trafic qui semble durer depuis des années. Le ministre français qui confirme ses propos en affirmant que cette thèse est possible, pousse ses supposition jusqu'à dire que le réseau marocain a «eu des liens avec d'autres personnes». Et d'affirmer: «On sait que l'Espagne, aujourd'hui, est un lieu de passage pour des filières qui remonteraient du Maroc.»Cette confirmation vient contredire les déclarations de Rabat sur l'efficacité de ses services de renseignements, mettant en avant une collaboration étroite avec les renseignements français. La presse marocaine qui loue cette coopération parle d'un «un bain de sang» évité à la France. Il reste que la composante humaine des réseaux terroristes est bel et bien marocaine.

Une situation d'autant plus déstabilisante pour le Palais royal que la critique émane également de Madrid. Il faut savoir, en effet, que l'eurodéputé espagnol, Javier Nart, a pointé un doigt accusateur et sans nuance en direction du Maroc en révélant que «la plupart des terroristes», qui veulent frapper Europe «sont marocains ou d'origine marocaine». Cela suffit pour l'amener à conclure que la situation est «extrêmement grave qu'il faut prendre en compte, notamment le fait que de nombreux Marocains ont rejoint les rangs du groupe autoproclamé Daesh». Il faut savoir, enfin, que plus de 1600 Marocains ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste Daesh en Irak et en Syrie. Au vu de l'évolution du dossier, l'Europe a de quoi craindre un effet du retour dévastateur de ces terroristes.