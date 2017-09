ALLEMAGNE-TURQUIE Les conseils aux ressortissants turcs sont une "mauvaise blague"

Les appels du gouvernement turc à ses ressortissants à être «prudents» en Allemagne et à éviter les rassemblements politiques durant la campagne des législatives sont «une mauvaise blague», a estimé hier le plus haut conseiller de la chancelière Angela Merkel. «L'avertissement de la Turquie pour ses voyageurs est une mauvaise blague», a écrit sur Twitter Peter Altmaier, directeur du bureau de la chancellerie, en réponse à Ankara. La Turquie a prévenu ses ressortissants vivant ou voyageant en Allemagne qu'ils devaient «être prudents, tenir compte de la situation en Allemagne où ils peuvent être les cibles de xénophobie ou de traitement raciste». Cet avertissement d'Ankara fait suite à un renforcement, en juillet, des mises en garde du ministère allemand des Affaires étrangères pour les voyages en Turquie. Cette mesure avait provoqué la colère d'Ankara. Les liens entre les deux pays se sont tendus depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016. L'Allemagne dénonce la détention de citoyens allemands pour «raisons politiques», dont Deniz Yücel, correspondant germano-turc du journal Die Welt.

Le président Recep Tayyip Erdogan a comparé au «nazisme» des déclarations de la chancelière et de son rival pour les législatives du 24 septembre, Martin Schulz. Mme Merkel s'était notamment dite favorable à un arrêt des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'UE.