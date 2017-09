MIGRANTS Plus de 300 réfugiés syriens secourus au large de Chypre

La police chypriote a annoncé hier avoir secouru plus de 300 réfugiés syriens qui étaient à bord de deux embarcations repérées au large des côtes nord-ouest de l'île méditerranéenne. Il s'agit d'un des plus grands nombres de migrants secourus par les gardes-côtes chypriotes en une journée depuis le début en 2011 du conflit en Syrie. Selon la police, les

305 migrants -parmi lesquels

30 femmes et 73 enfants- seraient partis de Mersin en Turquie, pays frontalier de la Syrie. Ils auraient chacun payé jusqu'à 2 000 dollars (1 600 euros) à des passeurs pour effectuer la traversée. Un homme de 36 ans, soupçonné d'être le capitaine d'une des deux embarcations, a été arrêté et devait être déféré devant le tribunal de Paphos (ouest). Les migrants, pour la plupart en bonne santé, devaient être transférées vers un centre d'accueil à Nicosie. Une femme et son bébé de 10 mois ont été transportés dans un hôpital. Depuis septembre 2014 cependant, plusieurs milliers de migrants ont atteint les côtes chypriotes à bord d'embarcations. Certains d'entre eux cherchent à joindre des proches à Chypre et d'autres veulent s'exiler en Europe.