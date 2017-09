MOYEN-ORIENT Conversation entre Trump et Erdogan sur la "stabilité régionale"

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan la coopération entre les deux pays en vue d'»accroître la sécurité régionale», a annoncé la Maison Blanche. M. Trump a «mis l'accent sur l'engagement commun des Etats-Unis et de la Turquie de collaborer pour accroître la stabilité régionale», indique la présidence dans un court communiqué sans autre précision. Cette conversation téléphonique s'inscrit dans un contexte de détérioration des relations entre Washington et Ankara, notamment depuis la décision américaine d'armer des milices kurdes syriennes que la Turquie considère comme «terroristes», pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie.La Turquie a également demandé à plusieurs reprises, et sans succès, l'extradition de Fethullah Gülen, prédicateur installé en Pennsylvanie (nord-est) et à qui Ankara impute le putsch manqué de juillet 2016. Les autorités américaines ont enfin inculpé plusieurs Turcs pour des transactions financières ayant violé l'embargo sur l'Iran, parmi lesquels Zafer Caglayan, ancien ministre de l'économie du gouvernement de M. Erdogan quand il était Premier ministre. Le président turc a dénoncé une décision «politique» prise «contre la Turquie». M. Erdogan a déclaré qu'il rencontrerait Donald Trump, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU qui débute le 19 septembre à New York, «si l'occasion se présente».