RUSSIE interpellations lors d'un rassemblement en soutien aux Rohingyas

La police russe a interpellé hier plus de 100 manifestants rassemblés à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest) pour protester contre les violences visant la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie. Malgré l'interdiction opposée par les autorités et l'appel à ne pas manifester lancé par des responsables de la communauté musulmane locale, environ 200 personnes se sont rassemblées sur la place du Palais, en plein centre de l'ancienne capitale impériale russe. Des policiers ont interpellé plus d'une centaine d'entre eux. «Pourquoi ce sont toujours les musulmans qui sont coupables, pourquoi on nous arrête?» a crié l'un d'eux. Près d'un millier de musulmans s'étaient rassemblés une semaine plus tôt à Moscou devant l'ambassade de Birmanie, lors d'un rassemblement non autorisé et étroitement surveillé par la police. Lundi, lors d'un autre rassemblement devant l'ambassade, au moins 17 personnes «d'origine du Caucase du nord» ont été arrêtées, selon l'agence Tass. Le même jour, des milliers de manifestants se sont rassemblées à Grozny, en Tchétchénie, pour protester contre le sort des Rohingyas à l'appel du dirigeant de cette république du Caucase russe, Ramzan Kadyrov, signe d'une rare divergence avec le Kremlin. Vladimir Poutine s'est dit «opposé à toute forme de violence» et appelle «le pouvoir (birman) à prendre la situation sous contrôle». Il a rejeté toute «fronde» de la part de M. Kadyrov.