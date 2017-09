MOTIVÉS PAR «DES DOMAINES DE PRÉOCCUPATION ET DE COOPÉRATION BILATÉRALES» Des diplomates américain et russe se rencontrent à Helsinki

Des observateurs considèrent que la réunion d'Helsinki pourrait servir de prélude aux pourparlers prévus entre les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Rex Tillerson, plus tard en septembre, à New York.

Des responsables finlandais ont confirmé samedi que le sous-secrétaire d'Etat américain, Thomas Shannon et le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Ryabkov, vont se rencontrer à Helsinki aujourd'hui et demain. Ils rencontreront également le président finlandais, Sauli Niinisto, a confirmé le bureau présidentiel finlandais à un média local.

L'ordre du jour de la rencontre n'a pas été précisé. Le département d'Etat américain a indiqué que les deux ministres vont s'intéresser à des 'domaines de préoccupation et de coopération bilatérales.'' Samedi, citant des sources diplomatiques russes, l'agence de presse russe RIA Novosti a également annoncé la réunion. La directrice de l'Institut finlandais des affaires internationales, Teija Tiilikainen, a dit au journal Helsingin Sanomat que compte tenu de la situation politique internationale actuelle, la réunion a plus d'importance que d'habitude. Bien que l'ordre du jour n'ait pas été précisé, Mme Tiilikainen a dit qu'il pourrait comporter de nombreux points. Elle a notamment évoqué les questions de la situation en Syrie, de la mer Baltique et de la Corée du Nord. Les hommes politiques et les diplomates russes et américains avaient l'habitude de se rencontrer à Helsinki, en particulier pendant les années 1980. Mme Tiilikainen a considéré que lors de sa visite à Washington fin août,

M. Niinisto a beaucoup attiré l'attention du président américain, Donald Trump. «Peut-être que l'impression a été donnée à Washington que la Finlande a une perspective et qu'elle a noué un solide dialogue avec la Russie,'' a dit Mme Tiilikainen. Des observateurs considèrent que la réunion d'Helsinki pourrait servir de prélude aux pourparlers prévus entre les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Rex Tillerson, plus tard en septembre, à New York. L'annonce a été faite alors que les Etats-Unis et la Russie traversaient une période de crise diplomatique alimentée par les mesures prises par les deux parties pour réduire l'importance des missions diplomatiques dans l'autre pays. Pendant la visite de M. Niinisto à Washington, M. Trump a exprimé sa volonté d'améliorer les relations avec la Russie et de mettre un terme à l'escalade des tensions. «J'espère que nous allons avoir de bonnes relations avec la Russie,'' a dit M. Trump lors d'une conférence conjointe avec M. Niinisto. «Je pense que c'est une bonne chose si nous avons d'excellentes relations avec la Russie, ou au moins de bonnes relations avec la Russie».