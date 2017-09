CRISE DU GOLFE L'Arabie saoudite doute de la bonne volonté du Qatar

Par Chaabane BENSACI -

Riyadh exige une réponse complète du Qatar

Une liste de 13 conditions préalables au rétablissement des relations, parmi lesquelles la fermeture de la télévision Al-Jazeera, qualifiée d'»extrémiste», l'arrêt du soutien présumé à des organisations «terroristes» et la limitation des échanges avec Téhéran, a été adressée à Doha.

L'Arabie saoudite a affirmé hier qu'elle maintiendra la pression sur le Qatar jusqu'à ce que toutes ses exigences soient satisfaites, écartant du coup la perspective d'un règlement rapide de la crise du Golfe envisagé vendredi dernier par le président américain Donald Trump, après ses interventions téléphoniques auprès des dirigeants de Riyadh et du Qatar. «Nous continuerons à agir et maintiendrons notre position jusqu'à ce que le Qatar réponde», a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Jubeir, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Jeddah (ouest de l'Arabie saoudite). Cela confirme les réserves émises la semaine dernière par les pays du Golfe opposés à Doha quant à la déclaration du médiateur koweitien affirmant que les progrès substantiels avaient permis de dissiper tous les «malentendus» entre les uns et les autres. Le 5 juin dernier, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant explicitement d'alimenter financièrement des groupes extrémistes et de multiplier les contacts informels avec l'Iran. Plusieurs sanctions avaient été prises aussitôt, dont la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres, plaçant de fait le mini Etat sous embargo et le contraignant à recourir à des solutions palliatives. Doha a bien sûr rejeté catégoriquement toutes les accusations, non sans reprocher à ses anciens alliés de chercher à infléchir sa politique étrangère. Les quatre pays précités avaient adressé une liste de 13 conditions préalables à un rétablissement des relations diplomatiques avec Doha, parmi lesquelles la fermeture de la chaîne de télévision Al-Jazeera, qualifiée d'»extrémiste» ainsi que l'arrêt du soutien présumé du Qatar à des organisations «terroristes» et la limitation des échanges avec Téhéran. Pour l'Arabie saoudite, donc, le Qatar n'a toujours pas répondu de façon satisfaisante à ces demandes et c'est le MAE Adel al Jubeir qui l'a déclaré quarante-huit heures après l'intervention du président américain Donald Trump auprès des dirigeants saoudien et qatari.

La médiation du chef de la Maison-Blanche, certain de résoudre le problème «d'une manière assez simple» aura juste permis un premier contact direct depuis le début de la crise entre Riyadh et Doha, l'Arabie saoudite prenant aussitôt la décision de suspendre cet échange en exprimant des doutes quant à la volonté réelle du Qatar de résoudre le différend. Une prise de position aussitôt saluée par le partenaire émirati dont le MAE Anwar Gargash a exprimé son soutien à la décision saoudienne, reprochant au Qatar d'avoir «perdu une occasion». «J'espère que Doha arrêtera de louvoyer» et «agira de manière transparente car il n'y a pas d'autre voie», a ainsi édicté M. Gargash sur son compte Twitter. On mesure l'ampleur de la difficulté que la médiation du Koweit doit désormais surmonter, pour peu que l'émir s'efforce encore de renouer des fils fortement distendus. Le parrain américain ayant échoué, du moins pour l'instant car ses intérêts ne lui laissent pas d'autre choix que de trouver au plus vite une solution de nature à apaiser les deux parties, on voit mal comment le Koweït, malgré toutes ses bonnes intentions, pourrait parvenir à contenter tout le monde et son père!