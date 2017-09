AFGHANISTAN Attentat-suicide contre un convoi étranger

Un kamikaze, au volant d'une voiture piégée, a foncé hier sur un convoi militaire étranger en Afghanistan, blessant deux soldats américains et trois civils, selon des sources afghanes et américaines. Les taliban ont revendiqué cette attaque, qui s'est déroulée près de la base aérienne militaire américaine de Bagram, proche de Kaboul. Elle intervient quelques jours après un autre attentat-suicide à l'extérieur de la base, qualifié par les insurgé de «représailles» à la diffusion d'un tract américain auprès de la population locale. «Nous avons deux soldats américains blessés, leurs vies ne sont pas en danger», a déclaré un porte-parole des forces américaines en Afghanistan, le capitaine William Salvin. Le chef de la police de la province de Parwan, où se situe Bagram, Mohammad Zaman Mamozai, a pour sa part fait état de trois civils blessés. Les taliban ont affirmé dans leur message de revendication que 24 «envahisseurs» avaient été tués ou blessés dans l'attentat et trois véhicules militaires détruits. On ignorait dans l'immédiat si cette attaque était elle aussi liée au tract américain litigieux, dont la distribution avait provoqué la colère de nombreux Afghans la semaine dernière. Le feuillet, destiné à dissuader la population de soutenir les insurgés, représentait notamment un chien sur le corps duquel était superposée la profession de foi musulmane. Cette image avait été jugée très offensante par les musulmans et les forces américaines avaient présenté leurs excuses mercredi, plaidant une «erreur».