SOMALIE 12 morts dans une attaque des shebab

Au moins 12 personnes ont été tuées hier dans l'attaque de la ville somalienne de Bulo Hawo par des islamistes shebab, à l'issue de laquelle des soldats somaliens se sont réfugiés au Kenya voisin, selon des sources sécuritaires et des témoins.»Des militants shebab ont attaqué Bulo Hawo tôt ce matin, et de violents combats ont éclaté dans la ville», a déclaré Ibrahim Dahir, un officier de l'armée somalienne déployé dans cette zone de l'Ouest somalien. Selon des témoins, l'attaque a suivi un mode opératoire désormais éprouvé par l'organisation qui a fait allégeance à Al-Qaïda: l'explosion d'un véhicule piégé devant la porte du principal poste militaire de la ville a été suivie par une attaque coordonnée depuis plusieurs directions. Abdukadir Moalim, un chef coutumier local, a assuré qu'au moins 12 personnes ont été tuées, «la plupart d'entre eux étant des combattants». En l'absence de renforts, les soldats somaliens ont «quitté la ville et certains d'entre eux ont franchi la frontière avec le Kenya», à quelques km à peine à l'ouest de Bulo Hawo, a ajouté Ahmed Omar, un habitant de cette ville. Un autre responsable sécuritaire assure, sous couvert de l'anonymat, que ces soldats somaliens sont «plus de 100». Les shebab ont volé véhicules et armes avant de se retirer de Bula Hawo.