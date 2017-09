TERRORISME L'Irak détient plus de 1 300 femmes et enfants de jihadistes

Les autorités irakiennes détiennent plus de 1 300 femmes et enfants de jihadistes de

14 nationalités différentes, qui se sont récemment rendus aux forces kurdes, a indiqué hier un responsable. «Les peshmergas (combattants kurdes) nous ont remis 1 333 femmes et enfants issus de familles du groupe Etat islamique «, a déclaré un haut gradé du Commandement conjoint des opérations (JOC), qui coordonne la lutte anti-EI en Irak. Ces centaines de femmes et d'enfants «s'étaient livrés aux forces kurdes dans le nord

d'al-Ayadieh», a précisé le responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. «Nous les avons installés dans un camp de déplacés près de Mossoul», la grande ville du nord du pays située à 70 km à l'est de Tal Afar, a-t-il affirmé, ajoutant qu'ils étaient de «14 nationalités différentes». Au cours de la bataille pour la reprise de Tal Afar, des images avaient circulé sur les réseaux sociaux montrant des jihadistes debout en ligne ou assis au sol entre des hommes armés vêtus de l'uniforme des peshmergas. Selon des témoins dans les villages voisins, des dizaines de jihadistes s'étaient rendus aux peshmergas après avoir aidé leurs familles à fuir vers l'Est et Mossoul, profitant notamment des flux de déplacés partant de

Tal Afar.