ATTENTAT-SUICIDE PRÈS D'UN STADE A KABOUL 3 morts et 5 blessés

Au moins trois personnes, dont un policier, ont été tuées et cinq autres blessées lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa charge hier près d'un stade de cricket de Kaboul où se déroulait un match, a annoncé la police. Le kamikaze se dirigeait vers le stade lorsqu'il a été intercepté par la police au premier des trois points de contrôle menant au stade et a déclenché sa charge. «En se sacrifiant, les forces de sécurité ont empêché l'assaillant de parvenir jusqu'à la foule (à l'intérieur du stade, ndlr) et de provoquer une catastrophe», a déclaré un porte-parole de la police, Basir Mujahid. Deux des blessés sont également des policiers, a-t-il indiqué. L'attaque s'est produite alors que se déroulait un match de cricket à l'intérieur du stade, a déclaré un porte-parole de la Fédération afghane de cricket, Farid Hotak. La partie a été brièvement interrompue, a-t-il dit, précisant que «tous les joueurs et les responsables de la fédération sont sains et saufs». Plusieurs ambulances emmenaient les blessés à l'hôpital. Le dernier attentat dans la capitale afghane remonte au 29 août, lorsque cinq personnes avaient été tuées et huit autres blessées dans un attentat-suicide près d'une agence bancaire du centre. Il avait été revendiqué par les talibans. Il avait été précédé d'une série d'attaques meurtrières, notamment un attentat au camion piégé qui avait fait environ 150 morts et 400 blessés.