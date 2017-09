CAMEROUN Quatre morts dans un attentat-suicide de Boko Haram

Quatre civils ont trouvé la mort dans un attentat-suicide attribué au groupe terroriste Boko Haram hier matin à Sanda-Wadjiri, dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, selon la presse locale. Un kamikaze a réussi à pénétrer mercredi matin à l'heure de la prière dans une mosquée de Sanda-Wadjiri, à la frontière nigériane, avant de déclencher sa charge explosive, faisant quatre morts et six blessés. Le kamikaze a également été tué sur le coup. Parmi les victimes, figure le président de la sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir, dirigé par le président camerounais Paul Biya. L'extrême-nord du Cameroun est confronté depuis plusieurs mois à une hausse du nombre d'attaques terroristes. Fin août, un chef de village de l'extrême-nord ainsi qu'un de ses fils avaient été tués par des combattants de Boko Haram. Une trentaine d'attentats ont été enregistrés depuis début avril au Cameroun, selon un rapport publié mardi par l'ONG Amnesty International. Selon le même rapport, ces cinq derniers mois, au moins 158 civils ont été tués par Boko Haram au Cameroun, soit un bilan quatre fois plus lourd qu'au cours des cinq mois précédents.