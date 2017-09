COOPÉRATION ONU-UA L'envoyé de l'ONU pour un renforcement financier

Les membres du Conseil de sécurité se sont, pour leur part, félicités de la coopération de plus en plus étroite entre ces deux organisations et ont appelé à la renforcer, en soulignant les problèmes qui se posent en termes de financement.

Le représentant spécial du secrétaire général auprès de l'Union africaine (UA), Haile Menkerios, a appelé à un renforcement logistique et financier entre l'ONU et l'UA, relayant les appels exprimés lors de la 11ème réunion consultative annuelle entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et ceux du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui s'est tenue la semaine dernière à Addis-Abeba, en Ethiopie.

M. Menkerios, qui est à la tête du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine (Bnuua), a basé son exposé devant le Conseil de sécurité sur le rapport annuel du secrétaire général sur le renforcement du partenariat entre l'ONU et l'UA sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, et notamment sur les activités du Bureau.

Le partenariat entre le secrétariat de l'ONU et la Commission de l'UA se caractérise désormais par un engagement constant des personnels à chaque niveau, a-t-il indiqué, en citant la tenue régulière de séances d'information conjointes avec les représentants et envoyés spéciaux respectifs.

Lors des délibérations de la semaine dernière, les deux conseils ont réitéré le principe de la responsabilité première du Conseil de sécurité de maintenir la paix et la sécurité internationales, tout en réaffirmant la nécessité de renforcer le partenariat entre les deux organes, notamment par le biais de missions conjointes.

Ils ont également proposé d'entendre les représentants de l'UA lorsque leurs homologues des Nations unies s'expriment au cours de réunions sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le secrétariat de l'ONU, a précisé M. Menkerios, est prêt à travailler avec la Commission de l'UA et avec les communautés économiques régionales pour donner suite à ce souhait. Les représentants ont aussi souligné l'importance d'une collaboration plus étroite pour la prévention des conflits et la pérennisation de la paix, ainsi qu'en matière de consolidation de la paix.

Le problème de financement que connaît actuellement la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom) a été soulevé en particulier par le représentant spécial qui a relayé les «appels passionnés» du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour obtenir un financement prévisible, souple et adéquat.

Il a annoncé un rapport du secrétaire général en novembre 2017 sur l'avenir du financement de cette mission.