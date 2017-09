CÔTE D'IVOIRE Echauffourées entre étudiants et forces de l'ordre à Abidjan

Des échauffourées ont eu lieu hier entre forces de l'ordre et étudiants, mécontents de la hausse des droits d'inscription, dans le quartier de Cocody, à Abidjan. Des étudiants ont installé des pneus et des obstacles sur des voies de circulation et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, déployées en nombre, qui ont riposté en faisant usage de gaz lacrymogène. «Nous voulions faire une marche pour protester sur les problèmes autour des droits d'inscription pour la rentrée, mais les policiers nous ont dispersés», a affirmé Fulgence Assi, secrétaire général de la puissante Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), qui a fait état de «plusieurs blessés». Selon lui, les droits d'inscription ont augmenté artificiellement, chaque établissement faisant payer des «frais» supplémentaires, au-delà du coût d'inscription qui revient à l'Etat.»Il y a des étudiants qui sont affectés dans le privé et là les droits d'inscription peuvent atteindre parfois 100 000 francs CFA (152 euros, un mois de salaire moyen environ en Côte d'Ivoire)», a-t-il assuré. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire.La Fesci, puissant et sulfureux syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine des manifestations parfois violentes.