LE SECRÉTAIRE D'ETAT REX TILLERSON Washington ne souhaite pas d'escalade dans les tensions avec Moscou

Le département d'Etat américain a indiqué hier qu'il ne souhaitait pas d'escalade dans les tensions avec la Russie. Le secrétaire d'Etat Rex Tillerson «pense qu'aucune escalade supplémentaire n'est nécessaire à ce stade et nous entendons aller de l'avant», a indiqué la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, lors d'un point de presse. Les autorités américaines ont demandé le 31 août dernier à la Russie de fermer trois sites diplomatiques aux Etats-Unis, dont le consulat de San Francisco, marquant une nouvelle étape dans l'escalade des tensions diplomatiques entre les deux pays. Cette annonce a été faite après que le président russe Vladimir Poutine a demandé en juillet le renvoi de 755 personnels diplomatiques américains en Russie, en représailles aux sanctions américaines pour l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, avait fait expulser l'an dernier 35 diplomates russes et saisi deux propriétés diplomatiques. Ces tensions diplomatiques interviennent alors que les relations bilatérales se sont rafraîchies depuis des mois, Washington et Moscou ayant des divergences sur une série de questions, dont la guerre en Syrie et le conflit dans l'est de l'Ukraine.