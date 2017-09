CRISE DU GOLFE L'émir du Qatar reçu par Erdogan en Turquie

L'émir du Qatar a été reçu jeudi à Ankara par le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la crise du Golfe, a indiqué la présidence turque. M. Erdogan recevait dans la soirée le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani dans son palais présidentiel à Ankara, a précisé la présidence dans un communiqué publié sur son site. Il s'agit du premier déplacement officiellement annoncé de l'émir du Qatar depuis le début du différend qui oppose le richissime Etat gazier à ses voisins du Golfe, et dans lequel Ankara a vigoureusement défendu Doha. La Turquie a vigoureusement défendu le Qatar, son principal allié dans le Golfe. Ankara et Doha ont développé leurs relations ces dernières années, notamment sur les plans diplomatique, commercial et militaire. Ankara a notamment une base militaire au Qatar et y a déployé des militaires et des véhicules après le début de la crise, en signe de soutien.

Si elle entretient des relations privilégiées avec le Qatar, la Turquie cherche également à maintenir de bons rapports avec l'Arabie saoudite et tente de jouer un rôle de médiateur entre les différentes parties. Le président Erdogan a notamment effectué une tournée dans le Golfe fin juillet pour tenter d'apaiser les tensions entre le Qatar et ses voisins.

Par ailleurs, le Premier ministre du Koweït, qui s'est imposé en tant que principal médiateur dans la crise du Golfe, se trouvait également en Turquie jeudi et a été reçu par le Premier ministre Binali Yildirim.