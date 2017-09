THERESA MAY A ADRESSÉ «SES PENSÉES» AUX VICTIMES Un attentat dans le métro londonien fait 22 blessés

L'attentat - le cinquième en six mois à Londres - s'est produit vers 8h00 dans la station de Parsons Green.

Au moins 22 personnes ont été blessées hier matin à l'heure de pointe dans une station du métro londonien à la suite d'un acte qualifié de «terroriste» par Scotland Yard, des témoins racontant une explosion dans une rame qui a brûlé plusieurs personnes au visage. «Plusieurs personnes ont été blessées», a déclaré la police dans un communiqué, ajoutant que Neil Basu, un responsable de l'anti-terrorisme, avait qualifié l'incident d'acte «terroriste». L'attentat - le cinquième en six mois à Londres - s'est produit vers 8h00 dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de la capitale britannique. Alors que plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont dit avoir vu et entendu une explosion dans une rame, la police a indiqué qu'il était «trop tôt» pour déterminer la nature exacte de cet attentat.

Dans la matinée, les environs de la station étaient bouclés par la police, qui a dressé un cordon de sécurité et posté des hommes équipés de fusils d'assaut.

Les services d'ambulance et les pompiers se trouvaient également sur place, avec du personnel entraîné à intervenir dans des conditions dangereuses.Tenue informée de l'évolution de la situation, la Première ministre Theresa May a adressé «ses pensées» aux blessés et aux services d'urgence qui «une fois de plus, ont réagi rapidement et courageusement à un incident terroriste présumé». La cheffe de l'Exécutif a présidé une réunion d'urgence de son cabinet dans l'après-midi. L'attentat intervient dans un contexte de menace terroriste après une vague d'attentats revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique ces derniers mois au Royaume-Uni. Selon Sky News, la police étudie la piste d'un engin artisanal qui n'a pas totalement explosé.

Le maire de Londres Sadiq Khan a condamné les «individus ignobles qui tentent d'utiliser le terrorisme pour nous toucher et détruire notre mode de vie». «Mais nous nous laisserons jamais ni intimider ni battre par le terrorisme», a-t-il assuré. Le président américain Donald Trump a dénoncé hier les «terroristes ratés» ayant commis l'attentat dans le métro de Londres, affirmant qu'ils avaient été repérés par Scotland Yard avant l'attaque qui a blessé 22 personnes. En mars à Londres, un assaillant avait utilisé un véhicule pour percuter des passants sur le pont de Westminster avant de poignarder un policier, faisant 5 morts.

En mai, un kamikaze s'était fait exploser avec une bombe artisanale à la sortie d'un concert à Manchester (nord), faisant 22 morts.

En juin, des assaillants à bord d'une camionnette avaient foncé contre des passants sur le London Bridge avant d'en poignarder plusieurs, faisant 8 morts. Un autre attentat avait visé des fidèles près de la mosquée londonienne de Finsbury Park en juin, faisant un mort.