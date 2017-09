APRÈS L'ATTENTAT DE LONDRES Le Royaume-Uni recherche des suspects

La police britannique poursuit sa recherche de suspects hier, au lendemain de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique qui a fait 29 blessés dans une station du métro de Londres. L'attentat -le cinquième en six mois au Royaume-Uni- est survenu vendredi dans une rame en pleine heure de pointe, dans la station de Parsons Green. «Nous recherchons des suspects», a indiqué à la presse le commandant de l'unité antiterroriste de la capitale, Mark Rowley. L'enquête a fait «vraiment de bon progrès», a-t-il assuré. «Quelqu'un a placé cet engin explosif artisanal dans le métro. Nous devons garder l'esprit ouvert à ce stade sur qui il est et des complices potentiels», a précisé le commandant. M. Rowley a évoqué «une explosion» causée par «un engin explosif artisanal». Les restes de la bombe sont examinés par des scientifiques, a-t-il ajouté. Qualifié de «terroriste» par la police, l'attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq sur les réseaux sociaux. Douze heures après cet attentat, la Première ministre Theresa May a annoncé que le niveau d'alerte terroriste a été relevé de «grave» à «critique».