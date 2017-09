APRÈS LA DÉCAPITATION DE 21 CHRÉTIENS SUR UNE PLAGE LIBYENNE Sept Egyptiens condamnés à mort pour appartenance à l'EI

La justice égyptienne a condamné à mort hier sept personnes pour leur appartenance au groupe jihadiste Etat islamique ou leur implication dans la décapitation de 21 chrétiens dont 20 Egyptiens en Libye, ont indiqué des responsables. En février 2015, l'EI a diffusé une vidéo montrant les exécutions sur une plage de Libye, poussant l'Egypte à bombarder des positions jihadistes dans ce pays voisin. Sur les sept Egyptiens condamnés, trois ont été jugés par contumace. Tous sont accusés d'appartenir à une cellule de l'EI dans la province de Marsa Matrouh (nord-ouest de l'Egypte) et d'avoir planifié des attaques terroristes après avoir reçu un entraînement dans des camps jihadistes en Libye et en Syrie. Un nombre non précisé d'entre eux sont également accusés d'implication dans les décapitations. Les peines de mort doivent être soumises, conformément à la loi, à l'avis purement consultatif du mufti d'Egypte. En mai, le président Abdel Fatah al-Sissi a mis en garde contre une relocalisation des jihadistes en Libye et dans le Sinaï égyptien après leurs revers en Syrie. Depuis la destitution en 2013 par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, les autorités sont confrontées à des violences jihadistes, notamment dans le nord de la péninsule du Sinaï. Daesh a également mené plusieurs attentats contre la minorité copte.