DIPLOMATIE Le Koweït donne un mois àl'ambassadeur nord-coréen pour partir

Le Koweït a donné un mois à l'ambassadeur de la Corée du Nord pour quitter l'émirat qui, outre une réduction de la représentation diplomatique, a décidé d'arrêter de délivrer des visas aux

Nord-Coréens, a annoncé hier un diplomate koweïtien de haut rang. Cette annonce intervient dix jours après des entretiens de l'émir du Koweït avec le président américain Donald Trump, qui considère le régime de Pyongyang comme une de ses «bêtes noires». La mission diplomatique nord-coréenne à Koweït sera réduite à un chargé d'affaires et trois diplomates, a précisé à l'AFP un diplomate koweïtien de haut rang sous le couvert de l'anonymat. Le Koweït a par ailleurs décidé de ne plus délivrer de visas à des travailleurs nord-coréens, a-t-il dit. L'émirat compte à ce jour entre 2 000 et 2 500 travailleurs nord-coréens, a indiqué ce diplomate. Ils devront quitter le pays dès que les projets sur lesquels ils sont employés seront achevés, a-t-il relevé. Selon des sources diplomatiques asiatiques dans le Golfe, la Corée du Sud et le Japon font pression depuis plusieurs semaines sur les monarchies de la région pour qu'elles arrêtent d'employer des travailleurs nord-coréens, arguant que l'argent que touche cette main-d'oeuvre profite au régime de Pyongyang.