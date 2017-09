PAKISTAN Cinq morts dans un attentat dans le nord-ouest

Un responsable local et quatre policiers ont été tués hier dans l'explosion d'une bombe artisanale dans une zone tribale du nord-ouest du Pakistan, ont annoncé les autorités locales.L'explosion s'est produite à Mamoond, à 25 kilomètres de Khar, chef-lieu du district tribal de Bajaur, où sont actifs les talibans pakistanais. «Un responsable du gouvernement local et quatre policiers tribaux ont été tués et un autre a été blessé dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule», a déclaré Anwarul Haq, un haut responsable local. Le bilan a été confirmé par des responsables des forces de sécurité. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les violences ont diminué ces dernières années au Pakistan du fait d'une série d'offensives de l'armée contre les insurgés dans les zones frontalières de l'Afghanistan. Mais des groupes rebelles sont toujours en mesure de commettre des attentats sanglants, notamment dans le nord-ouest du pays.