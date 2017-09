NORD-EST DU NIGERIA Au moins 15 morts dans des attentats-suicides

Un triple attentat-suicide a fait au moins 15 morts hier lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe jihadiste nigérian Boko Haram, a-t-on appris de sources concordantes. «Il y a eu deux premières explosions à 11 h 10

(10 h 10 GMT) ce matin dans le village de Mashalari (Etat du Borno), qui ont fait 15 morts et 43 blessés», a rapporté un employé d'une organisation humanitaire sous couvert d'anonymat, ajoutant qu'un autre kamikaze s'est fait exploser quelques minutes plus tard à proximité, sans faire de victime. Les trois kamikazes étaient des femmes selon lui. Babakura Kolo, un membre des milices civiles qui luttent contre Boko Haram a confirmé que «selon nos premières informations, au moins 15 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres ont été blessées». «Nous avons envoyé des équipes sur place», a-t-il assuré cité par l'AFP.

Le village de Mashalari se situe dans le district de Konduga, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Borno, Maiduguri, district qui a été la cible de nombreuses attaques de Boko Haram depuis début août.

Mi-août, un triple attentat-suicide, également perpétré par des femmes kamikazes, avait fait 28 morts et plus

de 80 blessés dans la même zone, également à la sortie d'un camp de déplacés. Ces dernières

semaines, Konduga a connu de nombreuses attaques sporadiques, visant des agriculteurs ou des villageois, accusés par le groupe jihadiste d'être des informateurs pour l'armée nigériane.