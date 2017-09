CRISE DES ROHINGYAS Les enquêteurs de l'ONU demandent un accès "sans entrave"

Les enquêteurs de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Myanmar ont réitéré, hier, leur appel pour «un accès complet et sans entrave» au pays, soulignant qu'une grave crise humanitaire était en cours. «Il est important pour nous de voir de nos propres yeux les endroits où ces violations présumées se sont produites et de parler directement avec les personnes affectées et avec les autorités», a déclaré le président de la mission d'établissement des faits au Myanmar, Marzuki Darusman, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. «Je saisis cette occasion pour réitérer notre demande de coopération adressée au gouvernement de Birmanie, surtout en nous accordant l'accès au pays», a-t-il ajouté, spécifiant que cet accès devait être «complet et sans entrave». Cette mission d'enquête de l'ONU a été établie en mars dernier par l'adoption d'une résolution, par consensus, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Certains pays, comme l'Inde et la Chine, avaient

toutefois indiqué qu'ils se «dissociaient» de la résolution. Dès le début, le Myanmar a dénoncé la création de la mission de l'ONU, jugeant que «ce type d'action n'est pas acceptable». Pressée par la communauté internationale de s'exprimer sur la crise des Rohingyas alors que son pays est accusé d'épuration ethnique, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est sortie hier de sa réserve, se disant «prête»

à organiser le retour des Rohingyas réfugiés au Bangladesh mais sans apporter de solution concrète à ce que l'ONU dénonce comme une épuration ethnique.

Aung San Suu Kyi a également appelé des observateurs étrangers, sans spécifier lesquels, à se rendre sur place. «Nous vous invitons à nous rejoindre, à venir nous parler», a-t-elle dit. Quelque 410 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas, réfugiés au Bangladesh, ont fui l'Etat Rakhine où l'armée mène une vaste opération de répressions.