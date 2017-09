PROCESSUS DE PAIX Rencontre Al-Sissi-Netanyahu

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York, à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, a annoncé hier la présidence égyptienne. La rencontre était destinée à discuter du processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014, selon Le Caire. Le président al-Sissi a souligné l'importance de «relancer les négociations entre Palestiniens et Israéliens en vue de parvenir à un règlement global». Selon le communiqué, les deux dirigeants dont c'est la première rencontre publique, ont discuté «des moyens de reprendre les négociations de paix en vue de parvenir à une solution juste et globale de la question palestinienne». Lors d'une rencontre lundi à New York avec le Premier ministre israélien, le président américain Donald Trump qui a visité Israël et les Territoires palestiniens en mai dernier a assuré qu'un accord de paix israélo-palestinien «est possible». Il a affirmé que l'administration américaine ferait tout son possible pour parvenir à régler ce dossier épineux malgré les échecs à répétition de toutes les dernières initiatives. Le gendre et conseiller du président américain, Jared Kushner, est très impliqué dans les efforts de Washington pour relancer le processus de paix, et il s'est à nouveau rendu dans la région fin août. Mais les dirigeants palestiniens cachent de moins en moins leur frustration vis-à-vis de l'administration Trump, qui s'est gardée jusqu'ici de soutenir la solution à deux Etats avec la création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël.