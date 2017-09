COEXISTER AVEC ISRAËL Al-Sissi appelle les Palestiniens à s'unir

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a appelé mardi soir les Palestiniens à s'unir et «à être prêts à coexister» en paix avec Israël, lors d'un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Parlant au lendemain de son premier entretien officiel avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le président al-Sissi a estimé qu'un accord de paix entre Israël et les Palestiniens était «une précondition nécessaire pour l'ensemble de la région», afin qu'elle puisse jouir d'un environnement stable. L'Egypte a été dans le passé à la pointe des efforts pour rapprocher les mouvements palestiniens antagonistes Fatah, au pouvoir en Cisjordanie et Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza. Sortant de son texte initial, Abdel Fattah al-Sissi a indiqué qu'il voulait «dire au peuple palestinien qu'il était important de s'unir.. pour dépasser les différences et être prêt à accepter une coexistence avec l'autre, avec les Israéliens, dans la paix et la sécurité». Le dirigeant égyptien a fait un appel similaire aux Israéliens, soulignant que des décennies de paix israélo-égyptienne pouvaient être étendues aux Palestiniens «pour dépasser la barrière de la haine à jamais». «Nous pouvons répéter cette expérience, cette avancée excellente une fois encore, ensemble avec la paix et la sécurité pour les citoyens palestiniens», a-t-il dit. L'Egypte, qui a signé un traité de paix avec Israël en 1979, appelle régulièrement à reprendre les négociations de paix israélo-palestiniennes, gelées depuis 2014. Lors de son discours plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahu avait assuré qu'Israël était engagé à aboutir à la paix avec tous les pays arabes et avec les Palestiniens, sans dire toutefois comment il pourrait y parvenir. «Un Etat indépendant palestinien» avec Jérusalem-Est en capitale est «une précondition nécessaire pour que la région entière entre dans une nouvelle phase de stabilité et de développement», a aussi fait valoir le président égyptien.