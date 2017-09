CRISE EN CENTRAFRIQUE Le Rwanda déploiera plus de soldats

Le Rwanda devrait déployer 140 soldats supplémentaires pour renforcer la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (Minusca), a annoncé le ministère rwandais de la Défense. «Suite à la demande des Nations unies, le gouvernement du Rwanda a accepté le déploiement d'une force supplémentaire d'une compagnie d'infanterie motorisée avec 140 soldats au bataillon d'infanterie déjà déployé à Bangui», a déclaré le ministère dans un communiqué publié jeudi. «Une fois déployée, la force supplémentaire devrait s'attaquer aux attentats récurrents contre les populations», a-t-il précisé. Le déploiement a commencé samedi dernier avec des équipements d'aviation avant le déploiement de troupes le 26 septembre, a indiqué le communiqué, ajoutant que les nouvelles troupes seront temporairement déployées pour quatre mois en attendant un nouveau déploiement. Le Rwanda, l'un des plus grands pays contributeurs de troupes et de police au maintien de la paix des Nations unies, a commencé à déployer des forces de maintien de la paix en RCA en 2014. Les Casques bleus rwandais sont en charge du maintien de la sécurité en général dans différentes parties de Bangui et de la protection en particulier du président de la RCA ainsi que des principales installations nationales, selon le ministère de la Défense.