ARSENAL Une porte de sortie trouvée pour Özil cet hiver

Alors que son contrat se terminera en juin prochain à Arsenal, Mesut Özil serait sur les tablettes d'un cador du championnat italien. Comme Alexis Sanchez, Mesut Özil arrive en fin de contrat avec Arsenal. Selon les derniers échos, les deux hommes ne semblent pas véritablement partis pour prolonger et devraient donc quitter les Gunners dans les prochains mois. Si le Chilien semble très proche de Manchester City, l'Allemand pourrait se diriger vers la Série A. Un club historique du championnat lui ferait d'ailleurs les yeux doux... D'après les informations de TMW, Arsenal serait ainsi résigné à l'idée de voir Mesut Özil quitter le club. L'Inter Milan souhaiterait profiter de l'occasion pour attirer le Champion du monde 2014, qui pourrait découvrir un quatrième championnat après la Bundesliga, la Liga et la Premier League. Du côté d'Arsenal, la perspective de vendre Özil dès cet hiver et donc de récupérer des liquidités devrait convaincre la direction, d'autant plus qu'Alexis Sanchez, lui, pourrait partir libre l'été prochain.