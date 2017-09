CONFLIT DU YÉMEN Les rebelles tirent un missile balistique contre une base saoudienne

Les rebelles houthistes du Yémen ont annoncé samedi soir avoir tiré un missile balistique en direction d'une base militaire saoudienne située à la frontière entre les deux pays. Le missile a visé la base aérienne du Roi Khaled à Khamis Mushait, dans la province saoudienne d'Asir (sud-ouest), selon un communiqué publié par l'agence de presse Saba, contrôlée par les houthistes. La chaîne de télévision saoudienne par satellite Al Arabiya a toutefois rapporté que l'armée de l'air saoudienne avait intercepté le missile au-dessus de Khamis Mushait et bombardé sa rampe de lancement au Yémen. Les houthistes lancent des attaques contre des villes frontalières saoudiennes depuis le début de la guerre au Yémen. Le 27 juillet, l'Arabie saoudite avait annoncé avoir intercepté un missile tiré par les houthistes en direction de la ville sainte de La Mecque. En mars 2015, la coalition saoudienne est intervenue dans le conflit au Yémen pour soutenir le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, face aux rebelles houthistes. Les houthistes se sont emparés de la capitale, Sanaa, ainsi que de la plupart des provinces du nord du pays. Plus de 10.000 Yéménites, dont une majorité de civils, ont été tués au cours de cette guerre qui a également fait plus de 3 millions de déplacés, selon des organismes des Nations unies. Le Yémen a également été frappé par une épidémie meurtrière de choléra et la famine menace d'éclater dans le pays.