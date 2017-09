FRAPPES AMÉRICAINES CONTRE DAESH EN LIBYE 17 terroristes tués

L'armée américaine a mené six frappes de précision en Libye visant le groupe terroriste «Etat islamique» (Daesh/EI), tuant 17 de ses membres, a annoncé dimanche soir le commandement américain pour l'Afrique (Africom) dans un communiqué. «Ces bombardements ont visé vendredi un camp de l'EI situé à environ 240 km au sud-est de la ville de Syrte, sur la côte méditerranéenne. Il était utilisé par des terroristes pour des opérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays et servait à stocker des armes», a précisé le communiqué. Ces frappes sont les premières annoncées par Washington depuis l'investiture du président Donald Trump, le 20 janvier. Les dernières avaient eu lieu quelques jours avant que Barack Obama ne quitte la Maison- Blanche. Elles visaient déjà la région de Syrte et avaient tué «plus de 80 terroristes», selon le Pentagone. «Alors que la Libye a fait des progrès considérables contre l'EI, notamment en délogeant ses combattants de Syrte l'année dernière, les terroristes ont tenté de tirer parti de l'instabilité pour créer des refuges dans certaines parties du pays. Si on ne s'en occupait pas, ceci aurait permis à cette organisation terroriste violente de fomenter des attentats contre l'Amérique, nos alliés et les intérêts américains dans le monde», a indiqué l'Africom dans son communiqué.