IMMIGRATION Donald Trump impose de nouvelles restrictions d'accès à huit pays

Le président américain Donald Trump vient de signer une ordonnance imposant de nouvelles restrictions d'entrée aux Etats Unis aux ressortissants de huit pays, dont la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Les nouvelles restrictions, annoncées dimanche, jour d'expiration d'un ancien régime d'interdictions de voyage contre six pays, entrera en vigueur le 18 octobre. Les pays concernés sont le Tchad, l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Selon l'administration américaine, ces pays ont refusé de partager avec Washington des renseignements concernant notamment le terrorisme ou ont omis de prendre les précautions de sécurité nécessaires pour contrer le terrorisme. A noter que les nouvelles restrictions ne concernent plus le Soudan, qui figurait dans l'ancienne liste, et s'appliquent à trois nouveaux pays, le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela. Certaines cours fédérales avaient bloqué l'application de ces restrictions, mais la Cour Suprême les a restituées en juin avec quelques réserves.