RÉCONCILIATION INTERPALESTINIENNE Le Premier ministre palestinien en visite à Ghaza

Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah se rendra le 2 octobre dans la bande de Ghaza, sa première visite depuis 2015, a indiqué hier le porte-parole du gouvernement palestinien. «Hamdallah et des membres du gouvernement arriveront à Ghaza lundi prochain afin de commencer à prendre le contrôle des responsabilités gouvernementales, après l'annonce par le Hamas qu'il était d'accord pour dissoudre le comité administratif et laisser le gouvernement assumer complètement ses responsabilités», a déclaré le porte-parole du gouvernement Youssef al-Mahmoud dans un communiqué publié par l'agence palestinienne Wafa. «Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de réconciliation en cours entre l'Autorité palestinienne et le Hamas», selon la même source. Le Premier ministre «a décidé, après des consultations avec le président (de l'Autorité palestinienne) Mahmoud Abbas, que le gouvernement tiendra sa réunion hebdomadaire à Ghaza la semaine prochaine», a précisé le communiqué. Le Hamas a annoncé le 17 septembre la dissolution de son «comité administratif» qui était perçu par l'Autorité palestinienne comme un gouvernement parallèle entravant la réconciliation.