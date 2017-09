KURDES DE SYRIE Damas prêt à discuter d'autonomie

Damas est prêt à discuter d'«autonomie» avec les Kurdes du pays (15% de la population), a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, sur une chaîne de télévision russe, tout en rejetant catégoriquement un référendum d'indépendance semblable à celui organisé par les Kurdes en Irak. Les Kurdes syriens «veulent une forme d'autonomie dans le cadre de la République arabe syrienne. Cette question est négociable et peut faire l'objet d'un dialogue», a insisté M.Mouallem, lors d'une interview diffusée lundi soir par Russia Today, reprise par l'agence officielle Sana. «Dès qu'on aura vaincu Daesh, nous pouvons nous asseoir avec nos frères syriens et nous mettre d'accord sur une formule pour l'avenir», a souligné le chef de la diplomatie syrienne. Evoquant le référendum organisé lundi au Kurdistan irakien, il a indiqué qu'il «s'agit d'un référendum séparatiste et ceci est totalement inacceptable à nos yeux. Nous sommes avec l'unité de l'Irak», a encore ajouté M.Mouallem. Lundi, le chef de la diplomatie syrienne avait déjà dénoncé le référendum en Irak comme «inacceptable», estimant que cela aboutirait à «la fragmentation» de ce pays voisin de la Syrie.