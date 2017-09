CRISE DES ROHINGYAS L'ONU se prépare à un exode de 700 000 réfugiés du Myanmar

Les Nations unies se préparent à l'éventualité d'un exode de 700 milles Rohingyas du Myanmar vers le Bangladesh et un plan d'aide humanitaire a été validé, a indiqué hier un responsable onusien. «Pour pallier à tous les scénarii, les agences de l'ONU se sont entendues sur un plan pour avoir des stocks de nourriture suffisants dans l'éventualité où l'intégralité de la communauté rohingya passerait la frontière», a précisé la même source.

«Nous sommes en mesure de couvrir si les nouvelles arrivées atteignent 700 000», en comptant les réfugiés déjà abrités au Bangladesh depuis fin août, a déclaré à la presse Dipayan Bhattacharyya du Programme alimentaire mondial (PAM). Avant même le début de cette nouvelle crise humanitaire, au moins 300 000 Rohingyas vivaient déjà dans des camps de réfugiés insalubres autour de Cox's Bazar (Sud-Est). Selon M. Bhattacharyya, la situation alimentaire s'améliore dans les camps alors que l'aide atteint davantage de réfugiés. En visite sur place le week-end dernier, le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés a estimé que le Bangladesh avait besoin d'une aide internationale «massive» pour fournir vivres et abris aux Rohingyas. Débordée, Dacca - qui verrouille de longue date l'accès des humanitaires aux camps de Rohingyas - a autorisé cette semaine 30 ONG à y intervenir pour une durée maximale de deux mois. Le Bangladesh a également sollicité une aide de 250 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour subvenir aux gigantesques besoins sanitaires. L'ONU considère que les exactions de l'armée birmane et des milices bouddhistes contre cette minorité musulmane relèvent de

l'«épuration ethnique».