DIPLOMATIE Moscou est ouverte à la coopération avec Washington

La Russie est ouverte à toute forme de coopération mutuellement bénéfique avec les Etats-Unis, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. «Nous avons beaucoup de problèmes qui exigent une solution conjointe. Non seulement nos pays, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale s'y intéresse», a dit M. Lavrov lors d'une rencontre vendredi à Moscou avec un groupe de chercheurs américains spécialisés dans les sciences politiques. Il a dit que la coopération russo-américaine en Syrie, qui n'est pas exempte de problèmes, est un exemple de situation dans laquelle nous «avons mis de côté nos divergences pour nous focaliser sur nos intérêts communs», peut-on lire dans la transcription officielle de la rencontre publiée par le ministère russe des Affaires étrangères. M. Lavrov a déclaré qu'une coopération honnête et ouverte entre les deux puissances contribuera à résoudre d'autres problèmes, notamment le contrôle

des armements et la lutte contre le terrorisme. «Je suis sûr que le monde entier attend cela et qu'il poussera un soupir de soulagement si une telle interaction est établie», a-t-il ajouté. M. Lavrov a dit que Moscou n'acceptera pas la tendance consistant, aux Etats-Unis, à reprocher à la Russie toutes les choses négatives. Néanmoins, la Russie ne dramatisera pas la situation, espère que cette étape des relations bilatérales sera franchie et que la sagesse du peuple américain finira par l'emporter.