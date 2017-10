DIPLOMATIE Erdogan en visite officielle en Iran

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé hier une visite officielle d'une journée en Iran, pour des discussions axées notamment sur le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien, ont rapporté des médias locaux. La télévision publique iranienne a diffusé des images en direct de l'aéroport Mehrabad, où l'on voit M. Erdogan descendre, peu avant midi (8h30 GMT), d'un avion turc. Le dirigeant turc, qui est accompagné d'une forte délégation, doit rencontrer le président iranien Hassan Rohani et le guide suprême de laRépublique islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Ces entretiens doivent être consacrés à l'examen de plusieurs dossiers régionaux (conflit syrien, référendum kurde en Irak ou encore la crise diplomatique dans le Golfe) et au renforcement de la coopération entre Téhéran et Ankara dans divers domaines.