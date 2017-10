PROGRAMME BALISTIQUE IRANIEN Téhéran nie être "prêt"à discuter avec les six puissances

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté vendredi soir «catégoriquement» les informations des médias occidentaux selon lesquelles Téhéran est prêt à discuter avec les six puissances mondiales de son programme de missiles balistiques, a rapporté l'agence de presse officielle Irna. L'Iran a annoncé à plusieurs reprises que «son programme de défense ne sera jamais soumis à des négociations», a annoncé le porte-parole Bahram Qasemi. Le développement du «programme des missiles est le droit inaliénable de l'Iran et va continuer avec détermination conformément au programme de défense stratégique et conventionnelle du pays», a annoncé M.Qasemi. Vendredi, des médias occidentaux ont rapporté, citant une source anonyme, que l'Iran a proposé à six puissances mondiales qu'il pourrait être ouvert à des négociations sur son arsenal de missiles balistiques, afin de réduire les tensions sur ce programme contesté. L'Iran et les Etats-Unis sont en désaccord sur le programme de missiles iranien. Au cours des derniers mois, Washington a imposé des sanctions à un certain nombre d'entités iraniennes et internationales liées aux essais de missiles de Téhéran. Les responsables militaires et gouvernementaux iraniens ont unanimement promis de renforcer le programme de missiles balistiques à des fins dissuasives.