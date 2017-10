CRISE DE LA CATALOGNE Plusieurs centaines de milliers de manifestants anti-indépendantistes à Barcelone

Plusieurs centaines de milliers d'Espagnols de Catalogne et d'ailleurs ont envahi hier les rues de Barcelone pour manifester leur hostilité à l'indépendance de la région, une semaine après le référendum d'autodétermination interdit qui a déclenché une crise politique sans précédent en Espagne depuis 40 ans.

«Vive la Catalogne! Vive l'Espagne!», scandait la foule hérissée de milliers de drapeaux de l'Espagne, du jamais vu dans le pays depuis la fin du régime de Francisco Francisco. C'était aussi la première grande manifestation anti-indépendantiste à Barcelone depuis le début de la crise. Le mot d'ordre est «Ca suffit! Retrouvons la sagesse». Selon les organisateurs 950 000 personnes ont répondu à l'appel. La police municipale n'avait pas de chiffres à la mi-journée.

Les manifestants, arborant aussi des drapeaux catalans ou européens, se voient comme la «majorité silencieuse» qui n'a pas eu voix au chapitre depuis que les autorités indépendantistes ont organisé le scrutin, le 1er octobre. «C'est très important pour nous de montrer que nous aussi, nous sommes nombreux. On n'entend que les autres», expliquait, vêtu du maillot de l'équipe d'Espagne et des drapeaux espagnol et catalan, Santiago Martin, 37 ans, venu en voiture de Tarragone, à 100 kilomètres au Sud-Ouest. Estimant avoir remporté le référendum avec 90% de «oui» à l'indépendance, les séparatistes menacent de faire sécession dans les jours qui viennent. Car, selon les sondages, si la majorité des Catalans réclament un référendum en bonne et due forme, un peu plus de la moitié sont opposés à l'indépendance de leur région. Pour l'heure, l'impasse est totale entre le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy et les autorités séparatistes.

Le leader catalan Carles Puigdemont réclame une «médiation internationale». Mais Mariano Rajoy n'envisage pas de dialogue tant que les séparatistes n'auront pas retiré leur menace de rupture. «On ne peut rien construire si la menace contre l'unité nationale ne disparaît pas», a déclaré Rajoy au quotidien El Pais hier.

De nombreuses personnes venaient d'autres régions d'Espagne, y compris de Madrid où deux manifestations avaient déjà rassemblé samedi des dizaines de milliers d'Espagnols, l'une pour «l'unité» de l'Espagne, l'autre pour le «dialogue» entre les Catalans et le reste du pays. «Cette atteinte si flagrante à la loi a fait mal à tous les Espagnols. Nous devons tous être unis», estime Juan Gil-Casares, employé d'une compagnie d'assurances venu de Madrid pour l'occasion. Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, de nationalité péruvienne et espagnole, y était présent.

«La Catalogne et l'Espagne sont unies depuis cinq siècles et rien ni personne ne pourra les séparer», a-t-il déclaré dans le cortège au micro de la télévision publique TVE. «Une déclaration unilatérale (d'indépendance) ferait voler le pays en éclats», expliquait dans le quotidien ABC Mariano Gomà, le président de Societat Civil Catalana, association anti-indépendantiste qui organisait la manifestation. Mariano Rajoy de son côté a brandi la menace d'une suspension de l'autonomie de la région, une mesure jamais appliquée dans cette monarchie parlementaire extrêmement décentralisée, qui pourrait aussi provoquer des troubles en Catalogne. «Je n'écarte rien», dit-il au journal qui l'interroge sur l'application de l'article 155 de la Constitution permettant cette suspension. L'appel coïncide avec le départ de plusieurs grandes entreprises catalanes, qui pourrait aussi semer le doute chez certains nationalistes conservateurs dont elles sont proches.

Une quinzaine de sociétés, dont les banques centenaires CaixaBank et Banco de Sabadell, ont décidé depuis jeudi de transférer leurs sièges sociaux hors de Catalogne, qui représente 19% du PIB espagnol. Et le groupe autoroutier Abertis pourrait leur emboîter le pas: son conseil d'administration doit étudier aujourd'hui la question, selon une source proche du dossier.