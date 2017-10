GOLFE ARABO-PERSIQUE Téhéran prêt au dialogue avec Riyadh

Le ministre iranien des Affaires étrangères,

Javad Zarif, a annoncé que Téhéran était prêt à entamer un dialogue avec Riyadh.

«Il y a une volonté de rapprochement des deux côtés et nous sommes prêts à parler de nos différences avec l'Arabie saoudite», a indiqué le ministre selon l'agence de presse Tasnim. «Nous ne pensons pas que l'Iran et l'Arabie saoudite devraient avoir le genre de relation qu'ils ont aujourd'hui», a expliqué M. Zarif. L'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en janvier 2016, suite à des manifestations face à l'ambassade saoudienne à Téhéran et à son consulat dans la ville de Machhad. Des manifestants en colère avaient mis le feu à ces missions diplomatiques pour protester contre l'exécution par les autorités saoudiennes de l'ayatollah chiite Nimr al-Nimr.