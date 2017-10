VIOLENCES EN ARABIE SAOUDITE Attaque contre un palais royal deux gardes tués

Un homme armé a tué deux gardes samedi à l'entrée d'un des palais de la famille royale saoudienne à Jeddah (Ouest), ville des bords de la mer Rouge, a annoncé le ministère de l'Intérieur saoudien. Trois gardes ont également été blessés dans cette attaque dont l'auteur, armé d'une kalachnikov et de trois grenades, a été abattu par des membres de la Garde royale, a précisé le ministère dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle SPA. «Un poste de la Garde royale a été visé par des tirs d'une personne sortant d'une voiture», a indiqué le ministère ajoutant que l'assaillant était âgé de 28 ans. Plus tôt dans la journée de samedi, l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite avait appelé ses ressortissants à la prudence à la suite d'informations sur une attaque menée à proximité du palais royal de Jeddah. Cette attaque survient alors que l'Agence pour la sécurité de l'Etat a annoncé jeudi le démantèlement d'une cellule «terroriste» liée au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI). Deux des membres de la cellule ont été tués et cinq autres arrêtés, selon la même source. L'assaut a été mené mercredi contre trois sites suspects à Riyadh et la police a essuyé des tirs sur l'un d'entre eux, avait rapporté l'agence de presse officielle saoudienne SPA.