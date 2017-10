DÉCISION DE TRUMP SUR L'ACCORD Moscou craint les "conséquences négatives" d'un rejet

négatives» d'un rejet Le Kremlin a dit hier, s'inquiéter des «conséquences négatives» qu'aurait une décision du président Donald Trump de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Selon des sources concordantes interrogées par l'AFP, Donald Trump, qui juge que l'Iran ne respecte pas «l'esprit» de l'accord nucléaire, devrait annoncer cette semaine qu'il ne le «certifie» pas, renvoyant de fait la balle dans le camp du Congrès. «Sans aucun doute, la sortie d'un pays, d'autant plus un pays-clé comme les Etats-Unis, aura des conséquences négatives», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises l'importance de l'accord», a-t-il ajouté, précisant qu'il était seulement possible de «spéculer» sur l'attitude des Etats-Unis en attendant que le président américain annonce sa décision. L'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 avec la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et les Etats-Unis, vise à garantir le caractère strictement pacifique et civil du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions.