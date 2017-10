LIBYE Le Conseil de sécurité approuve la feuille de route de l'ONU

Le Conseil de sécurité a approuvé la feuille de route de l'ONU visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen et «exhorte fermement tous les Libyens à travailler ensemble dans un esprit de compromis et de s'engager de manière constructive dans un processus politique inclusif», dans une déclaration adoptée hier. A ce titre, les 15 membres du Conseil apportent leur plein soutien au plan d'action de l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, qui espère l'organisation d'élections législatives et présidentielle «avant ou en juillet (2018)». Selon son plan d'action, une nouvelle Constitution doit être soumise à référendum et ouvrir la voie à des élections. En septembre, l'envoyé spécial avait également annoncé, sans donner de date, l'organisation à l'ONU d'une conférence nationale afin de réintégrer tous les acteurs «ostracisés ou marginalisés» sur l'échiquier libyen. Le Conseil de sécurité reste «préoccupé par la détérioration de la sécurité et de la situation économique et humanitaire en Libye», ajoute sa déclaration. Il attend la concrétisation de l'engagement des Nations unies à pouvoir «intensifier le travail de l'ONU sur le terrain afin d'améliorer les conditions de vie pour tous ceux qui vivent en Libye, incluant les migrants».

Ils se félicitent également de la lutte menée par la Libye contre notamment les groupes Etat islamique et Al Qaïda.