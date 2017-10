OFFENSIVE DE L'ARMÉE IRAKIENNE La ville de Hawija reprise

Les forces de sécurité irakiennes ont complètement libéré la ville de Hawija du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) dans le nord de l'Irak, a déclaré mardi soir l'armée irakienne. «L'armée irakienne, le service antiterroriste, la police fédérale, les commandos du ministère de l'Intérieur connus sous le nom de brigade de réaction rapide (Rapid Response) ainsi que les milices paramilitaires Hachd al-Chabbi ont repris Hawija», a indiqué dans un communiqué le général Abdul Amir Yarallah, chef de l'opération dans ce secteur. Amir Yarallah a annoncé également que les troupes irakiennes vont continuer leur avancée vers la banlieue de la ville, pour traquer les terroristes et reprendre les zones rurales autour de Hawija, située à quelque 45 km à l'ouest de Kirkouk. Les combats dans ces zones rurales n'ont pas duré longtemps, ce qui indique que le groupe terroriste n'a plus les moyens de garder le contrôle d'un territoire, selon des responsables militaires. Le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, avait annoncé le 29 septembre dernier le lancement de la seconde phase de l'offensive visant à reprendre les villes et zones contrôlées par les éléments de Daesh, dont Hawija.