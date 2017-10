AU LENDEMAIN DE LA MORT DE MIGRANTS DANS UN ACCIDENT EN MER EN TUNISIE Des manifestants brûlent plusieurs édifices

Par Chaabane BENSACI -

Ce drame aussitôt qualifié par le Premier ministre Youcehf Chahed de «catastrophe nationale», dans une interview à la chaîne privée Attessia TV, diffusée jeudi soir, a quelque peu assombri l'atmosphère dans un pays qui s'efforce de retrouver une certaine sérénité.Au lendemain de la mort tragique en Tunisie de plusieurs jeunes harraga lors d'une collision fatale de leur embarcation avec un navire militaire, des dizaines de manifestants en colère s'en sont pris au siège d'une administration, locale, la délégation de Souk Alhad ainsi que du domicile du délégué avant de tenter de mettre le feu au commissariat. Selon des sources provenant de certaines ONG, la collision a fait au moins huit morts mais les mêmes sources ajoutent qu'il y a fort à craindre que le bilan ne soit plus car on compte une quarantaine de disparus. Ce drame aussitôt qualifié par le Premier ministre Youcef Chahed de «catastrophe nationale», dans une interview à la chaîne privée Attessia TV, diffusée jeudi soir, a quelque peu assombri l'atmosphère dans un pays qui s'efforce de re-trouver une sérénité mise à mal l'année dernière par une série d'attentats terroristes, fortement préjudiciables à l'économie tunisienne dépendante pour beaucoup de l'activité touristique.

Le porte-parole du ministère tunisien de l'intérieur, Yasser Mesbah, a indiqué que les manifestants étaient au nombre d'une quarantaine et que les forces de l'ordre ont promptement réagi aux tentatives de saccage des édifices publics en usant de gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires dans cette ville du centre du pays, située à quelque 500 km de Tunis, mais sans évoquer de quelque manière que ce soit les motivations des manifestants. C'est un représentant de l'ONG Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (Ftds), Ramdane Ben Amor, qui a indiqué qu'il s'agissait principalement des proches et des relations habituelles de trois des victimes de la collision, mobilisés pour exprimer leur ressentiment face à «l'attitude du gouvernement». «Ils ont des morts, de nombreux disparus et aucun interlocuteur du côté des autorités, pas de numéro vert pour s'informer. Il y a une grande tension et beaucoup de colère chez eux», a ainsi souligné le représentant de cette ONG.

Selon une source du ministère de la Défense, la marine tunisienne est malgré tout parvenue à repêcher 38 rescapés, tous Tunisiens, ainsi que huit corps après le naufrage de l'embarcation de migrants victime d'une collision, dimanche soir, avec un navire militaire tunisien au large de l'archipel de Kerkennah. «Nous partageons l'angoisse et la douleur des familles» qui ont perdu quelqu'un ou attendent d'avoir des nouvelles d'un de leurs membres, avait tenu à déclarer le Premier ministre Youcef Chahed qui a ajouté que «des instructions claires» ont été données jeudi dernier lors d'un conseil ministériel pour «suivre les résultats de l'enquête et accélérer la détermination des responsabilités». Il avait conclu en affirmant que «chacun doit assumer ses responsabilités.