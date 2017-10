EGYPTE: TERRORISME 6 soldats tués au Sinaï

Six soldats égyptiens ont été tués par «des éléments terroristes» dans une attaque dans le nord du Sinaï, a annoncé vendredi le porte-parole de l'armée. «Des éléments terroristes armés ont attaqué un poste de sécurité à Al-Arish à l'aide de grenades à main et d'armes à feu», a indiqué Tamer el-Rifaï dans un bref communiqué publié sur son compte Facebook. «Les assaillants ont pris la fuite et plusieurs ont été tués et blessés», a-t-il ajouté, sans autre précision. Parallèlement, la branche égyptienne du groupe Etat islamique (EI), l'organisation «Province du Sinaï», a revendiqué vendredi la mort de 14 soldats égyptiens dans un double attentat- suicide perpétré jeudi soir sur la base du bataillon 101 à l'est d'Al-Arish, selon un communiqué relayé par le centre américain de surveillance des sites Internet jihadistes Site. Dans le même communiqué, «Province du Sinaï» a également revendiqué une attaque contre un poste de sécurité de l'armée égyptienne au su d'Al-Arish, sans plus de précisions. Il n'était pas certain dans l'immédiat que l'une de ces deux attaques corresponde à celle évoquée par l'armée.