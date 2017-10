SYRIE L'armée de l'air détruit des blindés et des positions de Daesh

L'armée de l'air syrienne a détruit des blindés et des positions du groupe terroriste autoproclamé «Etat Islamique» dans la banlieue de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, a rapporté hier l'agence de presse (Sana). «L'armée de l'air syrienne a mené des raids intensifs contre des positions et des rassemblements des terroristes de Daesh dans les deux villes de Mohassan et Mayadine, dans le village de Boqros Tahtani et à Taybet Chamiyah dans la banlieue est de Deir Ezzor», indique Sana, citant une source militaire. Selon la même source, «les raids avaient également pris pour cible, les rassemblements des terroristes de Daesh dans le village de Fedhah Bin Mweineh au sud-ouest de la ville de Deir Ezzor, tuant plusieurs d'entre eux (terroristes) et détruisant blindés et des mortiers». A Homs, des unités de l'armée syrienne ont repoussé une violente attaque menée par les terroristes de Daesh contre des points de contrôle militaires à la périphérie de la ville de Sukhneh à l'est de la ville de Palmyre, a-t-on ajouté de même source.